PSG : Al-Khelaïfi veut remobiliser les joueurs « Par Romain Rigaux - Le 21/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si la victoire contre Lyon (2-1) a fait un peu de bien au moral des joueurs du Paris Saint-Germain, le naufrage à Barcelone (1-6) n'est pas encore effacé dans les têtes parisiennes. Selon RMC, les Parisiens ont encore du mal à digérer cet épisode. "C’est encore dans toutes nos têtes, on a du mal à se relever. C’est inquiétant pour cette fin de saison", a confié un joueur à la radio. Si bien que le président Nasser Al-Khelaïfi a décidé de prendre les choses en main et a prévu d'échanger avec les joueurs après la trêve internationale pour remobiliser l'équipe afin de décrocher des titres en fin de saison. Le PSG est encore en lice pour le championnat, la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. Le PSG est encore en lice pour le championnat, la Coupe de France et la Coupe de la Ligue.

