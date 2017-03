Arsenal : le PSG reste en pole pour A. Sanchez

Comme nous vous l'indiquions il y a quelques semaines déjà, le Paris Saint-Germain serait le club le mieux placé pour accueillir Alexis Sanchez (28 ans, 27 matchs et 18 buts en Premier League cette saison) durant l'intersaison. Le Times confirme qu'Arsenal, qui n'aura d'autre choix que de céder l'attaquant chilien à un an du terme de son contrat s'il ne prolonge pas d'ici là, souhaiterait envoyer son joueur en priorité à l'étranger et non chez un autre club anglais et donc concurrent direct (Manchester City, Arsenal).

Le PSG possède à l'évidence un vrai coup à jouer dans ce dossier.