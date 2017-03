EdF : Kanté garde la tête froide « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 21/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Enorme avec Chelsea, au point d'être considéré par certains observateurs comme le meilleur milieu de terrain de tous les temps, N'Golo Kanté (25 ans, 27 matchs et 1 but en Premier League cette saison) reste humble face à cette montagne de louanges. L'international tricolore garde ainsi la tête froide. "Je suis vraiment content de ma saison, j'ai fait le bon choix en venant à Chelsea. On est en bonne position, on fait vraiment du bon boulot. De mon côté, c'est vrai que j'entends de belles choses à mon sujet. Ça fait plaisir mais j'essaye d'entendre sans écouter. L'important, c'est de travailler pour bien finir la saison", a commenté l'ancien Caennais en conférence de presse ce mardi. A lui de continuer ainsi pour redevenir titulaire en équipe de France désormais. A lui de continuer ainsi pour redevenir titulaire en équipe de France désormais.

