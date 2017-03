Nantes : Conceiçao sème le doute sur son avenir « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 21/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Nommé entraîneur du FC Nantes le 8 décembre dernier, Sergio Conceiçao n'a pas mis longtemps à relever les Canaris, aujourd'hui 11es du classement. Le club des bords de l'Erdre pourrait toutefois ne pas profiter très longtemps de l'apport du technicien portugais, qui a pour ambition de rejoindre un club plus important et ne s'en cache pas. "Pour l’instant, je me sens bien ici. J’ai fait trois mois seulement. Je vais tout faire pour rester là. L’autre jour, on m’a demandé pourquoi je changeais toujours de club. Mais parce que chaque fois, on va dans un club mieux, plus grand. C’est normal, a affirmé sans détour l'entraîneur des Canaris, interrogé par Ouest-France. Moi, je ne me fixe pas de limite, je suis vraiment ambitieux. Je sais que Nantes est une étape de ma vie, de ma carrière. Je ne sais pas si c’est un an, deux, cinq ou dix ans, mais je veux arriver dans un grand club." Autant dire que si Leicester ou un autre club anglais lui transmet une proposition cet été, Conceiçao devrait dire "merci et au revoir" au président Waldemar Kita. Le week-end dernier, le Portugais affichait pourtant son envie de poursuivre sa carrière à Nantes ( Autant dire que si Leicester ou un autre club anglais lui transmet une proposition cet été, Conceiçao devrait dire "merci et au revoir" au président Waldemar Kita. Le week-end dernier, le Portugais affichait pourtant son envie de poursuivre sa carrière à Nantes ( voir la brève du dimanche 19/03 ).

