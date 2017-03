ASSE : Galtier a repéré deux Messins

Même si la saison est encore loin d'être finie, Christophe Galtier est déjà tourné vers la prochaine. Et l'entraîneur des Verts aurait déjà deux noms en tête. D'après But Football Club, il s'agirait des Messins Ivan Balliu (25 ans, 21 matchs en L1 cette saison) et Ismaïla Sarr (19 ans, 25 matchs et 2 buts en L1 cette saison).

En fin de contrat, Balliu, latéral droit espagnol, pourrait notamment venir remplacer Kevin Malcuit, probable partant pour l'Angleterre. Quant à Sarr, son profil de milieu gauche offensif aurait séduit Galtier.