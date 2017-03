OM : le prix à payer pour Vainqueur

Si Basfetimbi Gomis est bien parti pour poursuivre sa carrière à l'Olympique de Marseille (voir la brève de 13h54), le mystère reste entier en ce qui concerne William Vainqueur (28 ans, 21 matchs en L1 cette saison). Prêté par la Roma, le milieu de terrain réalise une très bonne saison dans l'entrejeu et a su se mettre dans la poche les supporters marseillais, qui espèrent le voir rester. Du côté des dirigeants olympiens, on semble toujours hésiter en revanche, comme si l'ancien Nantais ne constituait pas vraiment une priorité.

"William est un joueur très apprécié du public marseillais. Il donne beaucoup sur le terrain, on verra ce qu’il se passera avec lui, sa situation contractuelle est particulière. On n’a pas entamé les discussions avec lui, on le fera et on verra où elles mèneront, a ainsi indiqué Eyraud sur France Bleu Provence lundi. Il a montré qu’il était attaché au projet, qu’il y croit, c’est positif. On en discute avec Rudi (Garcia) et Andoni (Zubizarreta)." D'après La Provence, la Roma serait disposée à libérer Vainqueur de sa dernière année de contrat contre un chèque de 3 millions d'euros.