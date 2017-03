Man Utd : Schweinsteiger en route pour la MLS !

Man Utd : Schweinsteiger en route pour la ML S ! « Par Youcef Touaitia - Le 21/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Boudé par José Mourinho en début de saison, le milieu de terrain Bastian Schweinsteiger (32 ans, 4 apparitions et 1 but toutes compétitions cette saison) est parvenu à faire progressivement son retour dans le groupe professionnel du côté de Manchester United. Malgré tout, cela ne devrait pas durer longtemps. En effet, l'ex-international allemand devrait rapidement quitter l'Angleterre et l'Europe pour rejoindre les Etats-Unis. Selon les informations du Chicago Tribune, le Red Devil est attendu la semaine prochaine outre-Atlantique pour s'engager une saison, plus une en option, en faveur du Chicago Fire ! "J'ai toujours recherché des opportunités où je pouvais avoir un impact positif et aider à réaliser quelque chose de grand. En ce sens, mon arrivée au Chicago Fire n’y déroge pas", aurait confié le champion du monde 2014 au média américain. A Chicago, Schweinsteiger devrait toucher un salaire annuel de 4,2 millions d'euros. A Chicago, Schweinsteiger devrait toucher un salaire annuel de 4,2 millions d'euros.

