TFC : Delort rêve des Bleus « Par Youcef Touaitia - Le 21/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- De retour en France après une pige ratée au Mexique, l'attaquant Andy Delort (25 ans, 8 matchs et 3 buts en L1 cette saison) réalise des débuts convaincants avec Toulouse. Ambitieux, l'ancien Caennais ne cache pas ses ambitions et dit rêver de l'équipe de France. "Je sais que ça va être compliqué mais je rêverais de jouer en équipe de France. C’est le but ultime. Même si je sais qu’il y a des attaquants de classe mondiale. À quoi peux-tu rêver de mieux que cela ? Dans le foot, vraiment, pour le coup, tout est possible. Il y en a, des belles histoires, il y en a", a expliqué le buteur toulousain à L'Equipe. Un rêve qui semble compliqué à réaliser pour le moment tant la concurrence à ce poste est acharnée. Un rêve qui semble compliqué à réaliser pour le moment tant la concurrence à ce poste est acharnée.

