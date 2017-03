Lyon : Lacazette aurait dit oui à un club « Par Youcef Touaitia - Le 21/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Désireux de quitter l'Olympique Lyonnais l'été prochain, l'attaquant Alexandre Lacazette (25 ans, 24 matchs et 23 buts en L1 cette saison) dispose de très nombreux prétendants. Alors qu'Arsenal, Liverpool, Manchester City ou encore le Borussia Dortmund suivent de près sa situation, le Gone aurait donné son accord pour rejoindre un club. Lequel ? L'Atletico Madrid ! En effet, la Cadena COPE affirme que l'international tricolore a donné son consentement pour s'engager en faveur des Rojiblancos dès l'été prochain. Mais cela ne sera pas une mince affaire pour la formation espagnole. Afin d'attirer le buteur lyonnais, les Colchoneros devront désormais convaincre Jean-Michel Aulas, qui a annoncé la couleur en demandant environ 60 millions d'euros pour laisser filer son joueur. Autre frein à la venue de Lacazette, la sanction de la FIFA infligée au champion d'Espagne 2014 pour les transferts illégaux de mineurs, qui empêche l'institution madrilène de recruter jusqu'au mercato estival 2018. En attendant une possible levée de cette pénalité par le TAS, l'Atletico pourrait avoir réalisé le plus dur en obtenant l'aval du Français. Autre frein à la venue de Lacazette, la sanction de la FIFA infligée au champion d'Espagne 2014 pour les transferts illégaux de mineurs, qui empêche l'institution madrilène de recruter jusqu'au mercato estival 2018. En attendant une possible levée de cette pénalité par le TAS, l'Atletico pourrait avoir réalisé le plus dur en obtenant l'aval du Français.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+