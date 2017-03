Espagne : Ramos et sa relation avec Piqué « Par Youcef Touaitia - Le 21/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- S’ils font partie des meilleurs défenseurs centraux de la planète, Sergio Ramos (30 ans, 30 matchs et 10 buts toutes compétitions cette saison) et Gerard Piqué (30 ans, 32 matchs et 3 buts toutes compétitions cette saison) adorent s’envoyer des piques. Ennemis en club, les joueurs du Real Madrid et du FC Barcelone défendent le même maillot en sélection. L’occasion pour les deux Espagnols de se rapprocher et de partager des bons moments avoue le capitaine merengue. "Gerard Piqué et moi nous aimons nous envoyer des piques, se jeter la pierre l'un à l'autre. Mais, quand je le vois, bien évidemment que je le salue et lui fait un câlin. Cela fait partie de la rivalité entre le Real Madrid et le FC Barcelone, mais je ne vais pas nier que nous sommes habitués à le faire. Néanmoins, il n'y a aucun problème, c'est juste en rapport avec le sport", a assuré Ramos en conférence de presse. Si la trêve internationale apaisera les tensions, le Clasico prévu le 23 avril prochain pourrait de nouveau être l’occasion de se chamailler ! Si la trêve internationale apaisera les tensions, le Clasico prévu le 23 avril prochain pourrait de nouveau être l’occasion de se chamailler !

