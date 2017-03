Chelsea : Courtois affiche ses envies « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 21/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors que des rumeurs faisaient état d'un possible départ cet été pour le Real Madrid notamment, voire pour le Paris Saint-Germain, Thibaut Courtois (24 ans, 28 matchs en Premier League cette saison) devrait rester à Chelsea. Le portier belge a en effet fait part de ses intentions au micro de la radio espagnole Cadena Ser. "Je suis très serein car depuis ma première année ici, j'entends ce genre de choses. Ici, à Chelsea, nous luttons pour le titre et la Cup, je suis heureux, a d'abord assuré l'ancien portier de l'Atletico Madrid avant d'évoquer son souhait de prolonger un contrat qui prend fin dans deux ans. Le club comme l'entraîneur veulent être tranquilles actuellement et ne pensent pas à me prolonger. On verra s'ils me proposent quelque chose, mais actuellement il n'y a pas d'offre. Je suis très bien à Chelsea et s'ils voulaient poursuivre avec moi, ce serait génial." Autant dire que l'avenir de Courtois s'inscrit à Londres. Autant dire que l'avenir de Courtois s'inscrit à Londres.

