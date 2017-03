Inter : Kondogbia ne regrette pas de Boer « Par Youcef Touaitia - Le 21/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En septembre dernier, Frank de Boer, alors entraîneur de l’Inter Milan, avait sévèrement critiqué Geoffrey Kondogbia (24 ans, 18 matchs et 1 but en Serie A cette saison) pour son incapacité à suivre les consignes (voir ici). Près de six mois plus tard, le milieu de terrain est sorti du bois pour répondre aux accusations du Néerlandais. "Surtout, c’est sa sortie médiatique après le match qui ne m’avait pas plu. Quelque chose était cassé entre nous. Je pense que c’est une leçon aussi pour moi. Mentalement, ça m’a forgé. Dès que Pioli est arrivé, il m’a dit que c’était inconcevable qu’un joueur comme moi puisse se retrouver dans une situation comme ça. Il a essayé de me redonner un peu de confiance et ça a payé, ça se passe nettement mieux", a assuré le Français au micro de beIN Sports. Sur la pelouse du Torino (2-2) dimanche, l’ancien Monégasque a même inscrit le premier but de sa saison. Sur la pelouse du Torino (2-2) dimanche, l’ancien Monégasque a même inscrit le premier but de sa saison.

