PSG : Cavani pas chaud pour le brassard « Par Youcef Touaitia - Le 21/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A l’issue de l’élimination du Paris Saint-Germain par le FC Barcelone (1-6) lors du 8e de finale retour de la Ligue des Champions, de nombreux spécialistes, dont Jean-Michel Larqué, estimaient qu’Edinson Cavani (30 ans, 28 matchs et 27 buts en L1 cette saison) était le plus à même de remplir les fonctions de capitaine plutôt que Thiago Silva, pointé du doigt pour son manque de leadership. Interrogé par le site Canal Supporters, l’Uruguayen ne semble pas vraiment chaud pour porter le brassard. "Le brassard ? Non, pas du tout. Je pense que dans l’équipe, nous avons tous besoin d’avoir la force de nous sentir capitaines. Sur le terrain, il n’y a pas qu’un seul joueur qui commande, parce que dans une grande équipe, on doit tous montrer qu’on en a la capacité. Donc non, je n’attends pas ça ! Et je pense que si nous sommes tous à 100%, alors nous serons tous capitaines", a confié l’attaquant.

