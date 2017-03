Real : Ancelotti a préféré Benzema à Suarez « Par Youcef Touaitia - Le 21/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A l’issue d’une saison 2013-2014 exceptionnelle avec Liverpool, l’attaquant Luis Suarez (30 ans, 26 matchs et 21 buts en Liga cette saison) a fini par rejoindre le FC Barcelone contre un chèque de 81 millions d’euros. A en croire Marca, l’Uruguayen aurait pu rejoindre le Real Madrid mais un homme en a voulu autrement : Carlo Ancelotti. En effet, le média espagnol affirme que l’entraîneur de l’époque, désormais au Bayern Munich, a posé son veto à la venue d’El Pistolero. Et pour cause, l’ancien coach du Paris Saint-Germain estimait, à raison, que Karim Benzema (29 ans, 22 matchs et 8 buts en Liga cette saison) représentait le parfait complément de Cristiano Ronaldo, superstar absolue du club. Un choix qui s'est avéré payant puisque le Français a été un des principaux artisans de la victoire madrilène en Ligue des Champions en 2016. Un choix qui s'est avéré payant puisque le Français a été un des principaux artisans de la victoire madrilène en Ligue des Champions en 2016.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+