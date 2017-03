Monaco : le PSG rêve de Mbappé !

Monaco : le PSG rêve de Mbapp é ! « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 21/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le Paris Saint-Germain a fait du recrutement d'une nouvelle pointure en attaque l'une de ses priorités pour le prochain mercato estival. Et Nasser Al-Khelaïfi vise surtout des jeunes à très fort potentiel. Si Kylian Mbappé (18 ans, 22 matchs et 12 buts en L1 cette saison) représente une cible idéale, Monaco a toutefois prévu de conserver sa pépite au moins une saison supplémentaire. Même pour 80 ou 90 millions d'euros ? "On ne le vendra pas à Paris", a ainsi confié cette semaine un membre de l'ASM au journal Le Parisien. Le club de la Principauté ne compte pas renforcer son grand rival en Ligue 1. Mais le PSG a quand même un tout petit espoir. Car Mbappé, qui a grandi en région parisienne, était fan de la formation francilienne plus jeune. "Quel joueur ne rêverait pas de signer au PSG ?", lâchait ainsi l'attaquant monégasque en janvier dernier.

