Lyon : Darder, le "Xabi Alonso" de l'OL « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 21/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Présenté comme un futur grand joueur à son arrivée en 2015, Sergi Darder (23 ans, 20 matchs et 1 but en L1 cette saison) tarde à confirmer les espoirs placés en lui. Avec le passage en 4-2-3-1 de l'Olympique Lyonnais, l'Espagnol a même perdu sa place de titulaire. Mais à l'approche du mercato estival, Bruno Genesio a cherché à rassurer son joueur, auquel il continue de prédire un brillant avenir. "Il faut qu'il continue à travailler, c'est un joueur qui est bourré de talent, a assuré le technicien rhodanien sur beIN Sports. Il ressemble un petit peu à Xabi Alonso dans son intelligence de jeu, dans sa faculté à trouver des passes difficiles, dans son anticipation. Ça reste un jeune joueur, il faut de la patience. En tout cas, j'ai complètement confiance en lui." De quoi rassurer l'Espagnol sur les intentions de l'OL et de Genesio à son égard ? De quoi rassurer l'Espagnol sur les intentions de l'OL et de Genesio à son égard ?

