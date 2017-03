Man Utd : Mourinho n'est plus le même homme « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 21/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si la passion est toujours bien présente, José Mourinho assure pourtant qu'il n'est plus le même technicien qu'il y a quelques années encore. Le manager de Manchester United se sent plus mature aujourd'hui. "Au début de ma carrière, je ne pouvais pas (déconnecter). J'étais branché en permanence, 24 heures sur 24. J'ai dû trouver une forme de maturité. Aujourd'hui, je me sens bien avec ma personnalité d'homme. J'ai mûri, je suis plus apaisé. Une victoire ne représente plus la lune, et une défaite plus un enfer. J'ai les mêmes ambitions qu'avant. La même implication, le même professionnalisme. Mais je suis plus dans le contrôle de mes émotions", confie ainsi le Portugais à France Football. Vraiment ? Vraiment ?

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+