PSG : Rabiot pas pressé de prolonger

Devenu un cadre de l'équipe cette saison, le Paris Saint-Germain fait le forcing pour prolonger Adrien Rabiot (21 ans, 21 matchs et 2 buts en L1 cette saison). Patrick Kluivert l'a d'ailleurs affirmé à plusieurs reprises ces dernières semaines à la mère du joueur.

Mais sous contrat jusqu'en 2019, le milieu de terrain parisien souhaite attendre la fin de saison et faire ainsi le bilan avant de signer, ou non, un nouveau bail avec le PSG, affirme L'Equipe ce mardi. Rabiot, on le sait, a toujours eu des ambitions très fortes et cherchera à mesurer si, à son goût, il fait réellement partie des tauliers de l'équipe à présent et le sera encore la saison prochaine.