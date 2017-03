L1 : la 7e place, un billet pour la C3 ?

L1 : la 7e place, un billet pour la C 3 ? « Par Eric Bethsy - Le 20/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Et si la 7e place de Ligue 1 donnait accès à l’Europa League ? C’est le scénario envisagé par Sud-Ouest. En effet, si le 4e rang qualifie directement pour la phase de groupes de la C3, on sait que la 5e position offrira sûrement le même privilège sachant que le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco, finalistes de la Coupe de la Ligue, termineront probablement sur le podium. Et dans la mesure où ces deux cadors peuvent toujours remporter la Coupe de France, la 6e place peut elle aussi devenir qualificative pour l’Europa League, mais seulement pour le troisième tour préliminaire. Enfin, la LFP l’a confirmé au quotidien régional : le 7e de L1 pourrait aussi passer par la case tour préliminaire si l’Olympique Lyonnais remporte la C3 cette saison ! En effet, le club rhodanien, 4e après la 30e journée, serait directement qualifié pour la Ligue des Champions en cas de sacre européen. En conséquence, l’Olympique de Marseille, les Girondins de Bordeaux et l’AS Saint-Etienne pourraient bénéficier de circonstances très favorables ! En conséquence, l’Olympique de Marseille, les Girondins de Bordeaux et l’AS Saint-Etienne pourraient bénéficier de circonstances très favorables !

