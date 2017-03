OM : Thauvin répond aux critiques « Par Eric Bethsy - Le 20/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré ses statistiques honorables (30 matchs, 10 buts et 6 passes décisives en L1 cette saison), l’ailier de l’Olympique de Marseille Florian Thauvin (24 ans) n’a pas fait taire tous ses détracteurs. En cause, ses performances insuffisantes lors des grands matchs. Interrogé par RMC, l’ancien Bastiais s’est défendu. "Il faut être performant dans les grands matchs. J’ai eu une baisse de forme début janvier et c’est le moment où sont malheureusement arrivés les gros matchs, a expliqué l’international français. J’ai quand même disputé un bon match à l’aller au Parc des Princes face au PSG, une bonne première période contre Monaco. Après on est tombé face à de grosses écuries et on a tous sombré collectivement. Et quand on sombre collectivement, vous êtes tout de suite moins bon individuellement." Peu importe la prestation de ses coéquipiers, Thauvin doit être en mesure de tirer les siens vers le haut lorsque les choses se compliquent. Peu importe la prestation de ses coéquipiers, Thauvin doit être en mesure de tirer les siens vers le haut lorsque les choses se compliquent.

