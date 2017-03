ASSE : les Verts le dimanche, ça agace Ménès !

Décidément, Pierre Ménès s’acharne sur l’AS Saint-Etienne ! Après les critiques publiées sur Twitter dimanche (voir ici), pendant le match de championnat à Dijon (1-0 pour les Verts), le consultant en a rajouté une couche avec une réclamation concernant les horaires des matchs de l’ASSE.

"Je ne sais pas pourquoi les Verts jouent systématiquement le dimanche, s’est-il étonné sur son blog Canal Plus. C'est normal lorsqu'ils sont encore en course en Ligue Europa mais ce n'est plus le cas. Ils seraient très bien le samedi à 20h00, au milieu des autres matchs moisis. Ils nous gratifient systématiquement de prestations abominables. Alors d'accord, ils ont gagné sur une belle action individuelle de Veretout mais à part ça, que dalle. Et c'est pareil semaine après semaine. C'est extrêmement pénible à suivre."

Les Stéphanois risquent de prendre cher avec le retour de Ménès au Canal Football Club le mois prochain...