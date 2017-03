EdF : Deschamps prévient les jeunes « Par Romain Rigaux - Le 20/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Présent en conférence de presse ce lundi, Didier Deschamps a beaucoup été interrogé sur les nouveaux jeunes qui intègrent l'équipe de France ou sont là depuis peu. Le sélectionneur des Bleus a tenu à leur envoyer un message. "Ce qu'on attend avant tout, c'est de l’enthousiasme, de la générosité. Ce ne doit être que du bonheur pour eux. Ils doivent faire ! Ne pas faire, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à accepter. Les voir évoluer au contact de joueurs plus aguerris, avec des exigences plus fortes qu'en club. C'est les accompagner, les gérer en discutant avec eux. Il faut qu'ils soient naturels, comme en club", a indiqué DD. Les jeunes devront donc se montrer sur le terrain si Deschamps fait appel à eux lors des deux prochains matchs contre le Luxembourg (25 mars) et l'Espagne (28 mars). Les jeunes devront donc se montrer sur le terrain si Deschamps fait appel à eux lors des deux prochains matchs contre le Luxembourg (25 mars) et l'Espagne (28 mars).

