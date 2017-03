Barça : Neymar se voit en Angleterre

Arrivé en 2013 au FC Barcelone, Neymar (25 ans, 23 matchs et 8 buts en Liga cette saison) est souvent considéré comme le futur fer de lance du club catalan lorsque Lionel Messi ne sera plus là. Pourtant, l'ailier brésilien n'est pas certain de rester toute sa carrière en Espagne car l'Angleterre l'attire.

"J’aime le style de jeu de la Premier League et les équipes anglaises. Un jour, j’aimerais y jouer, oui. C’est un championnat qui me surprend. J’admire Manchester United, Chelsea, Arsenal ou Liverpool, des équipes qui sont toujours là. Il y a également des entraîneurs de haut niveau comme Mourinho et Guardiola. Ce sont des entraîneurs avec lesquels n’importe quel joueur veut travailler", a confié l'Auriverde dans des propos rapportés par AS.

Si un départ de Neymar, sous contrat jusqu'en 2021, ne semble pas pour tout de suite, ses propos vont certainement faire parler en Espagne.