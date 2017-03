EdF : Jallet remplace Sagna !

Comme pressenti, Bacary Sagna (34 ans, 65 sélections) est forfait pour les deux prochains matchs de l'équipe de France contre le Luxembourg, le 25 mars en éliminatoires du Mondial 2018, et l'Espagne, le 28 mars en amical. Victime d'une lésion musculaire à l'adducteur gauche lors du match nul entre Manchester City et Liverpool (1-1), dimanche, le latéral droit des Skyblues laisse sa place au Lyonnais Christophe Jallet (33 ans, 11 sélections et 1 but).