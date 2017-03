Sondage MF : Lacazette, vous comprenez DD !

Sondage MF : Lacazette, vous comprenez D D ! « Par Romain Rigaux - Le 20/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dans un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions si vous regrettez l'absence d'Alexandre Lacazette dans la dernière liste de l'équipe de France pour affronter le Luxembourg, le 25 mars en éliminatoires de la Coupe du monde 2018, et l'Espagne, le 28 mars en amical. Sur les 21 759 votes recensés, vous êtes 52,1% à être d'accord avec le sélectionneur Didier Deschamps et à ne pas regretter l'absence de l'attaquant lyonnais ! 47,9% des votants auraient tout de même voulu voir le Gone chez les Bleus. Dès à présent, dites-nous quel est le meilleur coach d'Europe en activité. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix. Dès à présent, dites-nous quel est le meilleur coach d'Europe en activité. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix.

