Barça : Piqué remonté contre les sifflets !

Avant la victoire du FC Barcelone face au FC Valence (4-2), dimanche soir, le milieu barcelonais André Gomes (23 ans, 21 matchs et 1 but en Liga cette saison) a été la cible de sifflets de la part de ses supporters, visiblement pas emballés par les performances de la recrue estivale cette saison. Une attitude qui a franchement agacé son coéquipier et défenseur Gerard Piqué (30 ans, 19 matchs et 2 buts en Liga cette saison).

"Je n'approuve pas les sifflets. Si vous comptez venir au stade pour siffler, restez chez vous ! C'est intolérable et je pense que traiter un joueur comme ça avant la rencontre nuit à toute l'équipe. C'est une chose d'être sifflé après un mauvais match, une autre d'être sifflé avant", a lancé l'international espagnol.

André Gomes a répondu à ses sifflets par un but en fin de match.