Man City : ce match dont rêvait Guardiola !

Man City : ce match dont rêvait Guardiol a ! « Par Romain Lantheaume - Le 20/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dimanche, Manchester City et Liverpool se sont quittés sur un score de parité en Premier League (1-1) au terme d’une seconde période complètement dingue où le ballon n’a eu de cesse d’aller d’un but à l’autre. Adepte d’un football offensif, l’entraîneur des Skyblues, Pep Guardiola, a adoré ce spectacle qu’il n’est pas près d’oublier. "Vous ne pouvez pas imaginer. C'est l'un des plus beaux jours de ma carrière d'entraîneur, a lancé le technicien catalan après la rencontre. Je suis si fier de mes joueurs. Après l'élimination en Ligue des Champions, tout le monde était très triste ces derniers jours à l'entraînement, personne ne parlait. On arrive face à Liverpool, qui n'a pas de matchs européens à jouer cette saison et qui a eu une semaine pour préparer la rencontre. Notre état d'esprit, la façon dont on a joué face à une top équipe avec des joueurs incroyables..." Les spectateurs se sont eux aussi régalés ! Les spectateurs se sont eux aussi régalés !

