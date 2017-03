PSG : Marquinhos verrait bien Mbappé à Paris « Par Romain Rigaux - Le 20/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur de performances exceptionnelles ces dernières semaines sous les couleurs de l'AS Monaco, le jeune attaquant Kylian Mbappé (18 ans, 22 matchs et 12 buts en L1 cette saison) impressionne tous les observateurs. Le défenseur central du Paris Saint-Germain, Marquinhos (22 ans, 23 matchs et 1 but en L1 cette saison), est également sous le charme et n'est pas contre l'arrivée du Monégasque dans la capitale. "Pourquoi pas ? Il est très bon à Monaco, j'espère que nos dirigeants le surveillent, c'est un joueur qui fait des différences et qui a des qualités, on verra", a déclaré le Brésilien dans des propos rapportés par Goal après la victoire du PSG contre Lyon (2-1) dimanche soir. Paris devra signer un très gros chèque s'il souhaite s'offrir Mbappé et convaincre l'ASM, qui ne devrait pas manquer de propositions pour sa pépite l'été prochain. Paris devra signer un très gros chèque s'il souhaite s'offrir Mbappé et convaincre l'ASM, qui ne devrait pas manquer de propositions pour sa pépite l'été prochain.

