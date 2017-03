Atletico : Gameiro et le secret de la double G « Par Romain Lantheaume - Le 20/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Réunis cette saison sous le maillot de l’Atletico Madrid, les attaquants Kevin Gameiro (29 ans, 26 matchs et 10 buts en Liga cette saison) et Antoine Griezmann (25 ans, 27 matchs et 14 buts en Liga cette saison) affichent une complicité grandissante et signent un bel exercice. Pour le premier nommé, la réussite du tandem réside dans un secret tout simple : la joie de jouer. "Physiquement, nous allons tous très bien et Antoine et moi essayons de nous éclater ensemble, a expliqué l’ancien Parisien dans les colonnes de L’Equipe. Le fait de se côtoyer tous les jours à l’entraînement puis toutes les semaines en match a créé quelque chose de bien entre nous. Et je pense que cela pourrait être très utile aussi en équipe de France." En convoquant le duo pour affronter le Luxembourg, le 25 mars en éliminatoires de la Coupe du monde 2018, et l'Espagne, le 28 mars en amical, le sélectionneur tricolore Didier Deschamps ne s’y est pas trompé. En convoquant le duo pour affronter le Luxembourg, le 25 mars en éliminatoires de la Coupe du monde 2018, et l'Espagne, le 28 mars en amical, le sélectionneur tricolore Didier Deschamps ne s’y est pas trompé.

