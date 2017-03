OM : Djorkaeff séduit par McCourt

Installé à New-York, l'ancien attaquant français Youri Djorkaeff s'est confié dans La Provence sur le rachat de l'Olympique de Marseille par l'homme d'affaires américain Frank McCourt. Une très belle opération pour l'OM selon lui, malgré le discours de quelques sceptiques aux États-Unis.

"Il est très connu dans le monde du sport aux États-Unis. Mais vous savez, il ne faut pas se fier aux réputations. Ça me fait bien rire, Donald Trump a mauvaise réputation, pourtant il est président des États-Unis. Je crois que c'est vraiment un plus pour l'OM, il a la mentalité, la structure américaine. Et justement, dans les grands clubs, aujourd'hui, il faut un organigramme pointu. Depuis son arrivée, on voit émerger un vrai grand projet. Sur le terrain, cela prendra plus de temps, mais c'est logique. Sur le papier, c'est clair et net. Je pense que chaque personne sait quoi faire et bien faire à son poste. Je crois que c'est la clé du succès", a confié l'ancien Bleu.

Jusqu'à présent, le début de l'ère McCourt est plutôt satisfaisant.