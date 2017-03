Barça-PSG : Marquinhos y pense encore... « Par Romain Lantheaume - Le 20/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En renversant l’Olympique Lyonnais 2-1 dimanche en Ligue 1, le Paris Saint-Germain a remporté sa première affiche depuis le fiasco face au FC Barcelone (1-6) en Ligue des Champions le 8 mars. Néanmoins, le défenseur central du PSG, Marquinhos (22 ans, 23 matchs et 1 but en L1 cette saison), le reconnaît, la déroute du Camp Nou n’a pas encore été digérée. "Ça va rester encore un peu. Ça passera juste avec le temps, l’enchaînement des matchs, des victoires..., a lancé le Brésilien à l’issue de la rencontre dans des propos rapportés par RMC. On va couper avec la sélection, ça va faire du bien. Après, on va revenir avec plus de joie, un meilleur état d’esprit pour aller chercher notre objectif de fin de saison." L’ancien Romain espère notamment s’adjuger le titre de champion de France en coiffant sur le fil l’AS Monaco et ses trois points d’avance. L’ancien Romain espère notamment s’adjuger le titre de champion de France en coiffant sur le fil l’AS Monaco et ses trois points d’avance.

