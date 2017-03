Ajax : Kluivert fils fait mieux que le père !

Doté d’un temps de jeu de plus en plus intéressant avec l’Ajax Amsterdam, l’ailier Justin Kluivert (17 ans, 9 apparitions et 1 but en championnat cette saison) a eu le bonheur d’inscrire son premier but avec les professionnels dimanche face à l’Excelsior Rotterdam (1-1) dans le cadre de la 27e journée d'Eredivisie. En marquant à 17 ans et 318 jours, le Batave fait mieux que son père, Patrick.

Ancien attaquant de renom, l’actuel directeur du football du Paris Saint-Germain avait dû patienter jusqu'à ses 18 ans et 58 jours pour débloquer son compteur. Autant dire que dans la famille, on est plutôt précoce !