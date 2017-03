PSG : Riolo, Pastore et "l'assistant Verratti" « Par Romain Lantheaume - Le 20/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Noté 8/10 et nommé homme du match par la rédaction de Maxifoot (voir article ici), le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Javier Pastore (27 ans, 10 matchs en L1 cette saison), a signé une prestation très aboutie dimanche face à l’Olympique Lyonnais (2-1) en Ligue 1 avec deux passes décisives à la clé. La performance d’El Flaco a enthousiasmé le chroniqueur Daniel Riolo ! "Si le PSG se reprend, c’est en grande partie grâce à Pastore. Il est là pour mener le jeu. On a trop souvent pensé au PSG que le maître du jeu était Verratti. Non. Verratti doit être un crack dans cette équipe, mais en assistant de Pastore, a lancé l’éditorialiste sur les ondes de RMC. A la pause et après avoir vu Pastore briller, le malade a certainement pensé au Camp Nou (en référence au fiasco 1-6 face au FC Barcelone en Ligue des Champions, ndlr). Pourquoi n’a-t-il pas joué ce soir-là ? 5, 10, 15 minutes, le match entier ?" Effectivement l’Argentin aurait peut-être permis au PSG de jouer plus haut, et éventuellement marqué un but qui aurait tout changé sur un coup de génie… Effectivement l’Argentin aurait peut-être permis au PSG de jouer plus haut, et éventuellement marqué un but qui aurait tout changé sur un coup de génie…

