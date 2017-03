Lyon : la déception de Génésio

Malgré l'ouverture du score, l'Olympique Lyonnais s'est incliné face au Paris Saint-Germain (1-2) ce dimanche à l'occasion de la 30e journée de Ligue 1. Devant les médias, l'entraîneur lyonnais Bruno Génésio a regretté les erreurs évitables de son équipe.

"On a fait une très bonne entame de match, puis on a oublié des fondamentaux à la perte du ballon qui sont nécessaires pour avoir des bons résultats au haut niveau, et ça a permis à cette très bonne équipe de Paris de revenir dans la partie. Il fallait faire un résultat pour espérer encore finir dans les trois premiers, c'est encore possible mais ça devient de plus en plus difficile", a reconnu le technicien français.

Si l'OL a un match en retard à disputer contre Metz, le club rhodanien compte désormais 14 points de retard sur Nice, 3e.