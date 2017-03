PSG : Pastore veut se rattraper Par Damien Da Silva - Le 19/03/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur de deux passes décisives, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Javier Pastore (27 ans, 10 matchs en L1 cette saison) a été excellent lors de la victoire face à l'Olympique Lyonnais (2-1) lors de la 30e journée de Ligue 1. Noté 8/10 et nommé homme du match par la rédaction de Maxifoot (voir article ici), l'Argentin a affiché une énorme envie de rattraper le temps perdu après ses blessures en début de saison. "J’ai joué dans une position que j’aime beaucoup derrière les trois attaquants. J’étais très bien dans le match. C’est bien qu’on ait gagné. Je me sens responsable parce que je n’ai pas joué beaucoup de matchs cette année, j’essaye d’aider et être décisif pour l’équipe", a commenté le Parisien pour Canal +. Et ça tombe bien, le PSG a bien besoin d'un Pastore à ce niveau-là ! Et ça tombe bien, le PSG a bien besoin d'un Pastore à ce niveau-là !

