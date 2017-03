PSG : Rabiot rend hommage aux fans Par Damien Da Silva - Le 19/03/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré la cruelle élimination lors des 8es de finale de la Ligue des Champions face au FC Barcelone (4-0, 1-6), les supporters du Paris Saint-Germain ont soutenu leurs joueurs ce dimanche à l'occasion de la victoire contre l'Olympique Lyonnais (2-1) en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Un soutien très apprécié par le milieu francilien Adrien Rabiot (21 ans, 21 matchs et 2 buts en L1 cette saison). "Il ne faut pas lâcher, Monaco reste devant, il ne fallait pas perdre de points. C’est un tout. Beaucoup ont été déçus après Barcelone, nous les premiers. Maintenant, il reste des matchs à jouer, on est encore en lice dans d’autres compétitions. On a besoin du public. Si on n’a jamais perdu à la maison, c’est aussi grâce à eux. On a besoin d’eux", a souligné l'international français pour Canal +. Toujours 2e au classement, le PSG compte 3 points de retard sur le leader Monaco. Toujours 2e au classement, le PSG compte 3 points de retard sur le leader Monaco.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+