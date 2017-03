Lyon : les regrets de Ghezzal Par Damien Da Silva - Le 19/03/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Après un excellent début de match et malgré l'ouverture du score, l'Olympique Lyonnais a chuté sur la pelouse du Paris Saint-Germain (1-2) en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Au micro de Canal + après la partie, l'ailier lyonnais Rachid Ghezzal (24 ans, 21 matchs et 2 buts en L1 cette saison) n'a pas caché sa frustration. "Le contexte était réuni pour que ça se passe bien avec le but très vite. On a le match en main, puis on fait quelques erreurs... Il y avait la place pour faire plus ce soir, mais c’est comme ça. On doit savoir gommer nos erreurs pour faire mieux", a commenté l'Algérien. Un mauvais résultat pour l'OL, toujours 4e mais avec désormais 14 points de retard sur la 3e place occupée par Nice. Un mauvais résultat pour l'OL, toujours 4e mais avec désormais 14 points de retard sur la 3e place occupée par Nice.

