Atletico : l'OM ? Gameiro préfère l'Espagne Par Damien Da Silva - Le 19/03/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Cité parmi les attaquants éventuellement visés par l'Olympique de Marseille pour l'avenir, l'attaquant de l'Atletico Madrid Kevin Gameiro (29 ans, 26 matchs et 10 buts en Liga cette saison) pourrait-il rejoindre le club phocéen ? Ancien joueur du Paris Saint-Germain (2011-2013), l'international français ne s'est pas montré emballé par cette perspective. "Signer à l'OM ? Très compliqué. J’ai joué au PSG et je suis supporter parisien, c’est très compliqué d’aller dans un club comme Marseille. Et je me sens très bien en Espagne, j’espère finir ma carrière en Espagne", a commenté le buteur au micro de Canal +. Une mise au point claire de Gameiro qui devrait refroidir les ardeurs des Phocéens et faire plaisir aux Parisiens. Une mise au point claire de Gameiro qui devrait refroidir les ardeurs des Phocéens et faire plaisir aux Parisiens.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+