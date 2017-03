OM : Benitez n'en veut pas à Thauvin Par Damien Da Silva - Le 19/03/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'une belle saison avec l'Olympique de Marseille, l'ailier Florian Thauvin (24 ans, 30 matchs et 10 buts en L1 cette saison) affiche le meilleur niveau de sa carrière. De quoi donner des regrets à son ancien club, Newcastle ? Pas vraiment. Interrogé sur ce sujet, l'actuel coach des Magpies Rafael Benitez est revenu sur le départ du Français pour l'OM. "Dès mes premières discussions avec lui, les choses étaient claires et je suis d’ailleurs toujours en contact avec lui. Nous savions que c’était un bon joueur, mais parfois, un joueur n’est pas fait pour une ville, pour un club, et il doit aller ailleurs pour retrouver son véritable niveau. Nous savions que son départ était ce qu’il y avait de mieux pour tout le monde. Désormais, je suis content car il va jouer avec l’équipe de France et c’est une bonne nouvelle", a commenté l'Espagnol en conférence de presse. Un discours particulièrement classe de la part de Benitez. Un discours particulièrement classe de la part de Benitez.

