L1 : Paris SG 2-1 Lyon (fini) Par Youcef Touaitia - Le 19/03/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Rapidement mené 0-1, le Paris Saint-Germain a renversé la vapeur pour finalement s'imposer devant l'Olympique Lyonnais (2-1) ce dimanche lors de la 30e journée de Ligue 1. Bien entrés dans la partie, les Lyonnais ouvraient rapidement la marque grâce à Lacazette, à l'affût au second poteau suite à un corner dévié par Rafael (0-1, 6e). A la rue, les Parisiens frisaient la correctionnelle sur un nouveau corner repris par Diakhaby mais Trapp était sauvé par Maxwell sur sa ligne. Incroyable entame de match des Gones qui pressaient les champions de France en titre, incapables de déployer leur jeu. Toujours aussi appliqués, les partenaires de Depay, très actif, laissaient peu à peu les Franciliens sortir de leur camp, mais ces derniers manquaient cruellement d'inspiration. Le moment venu pour Pastore de prendre les choses en main. Sur une action de grande classe, El Flaco servait idéalement Rabiot en retrait qui fusillait Lopes du pied droit (1-1, 34e). Alors que M. Turpin n'accordait logiquement pas un penalty à Depay malgré une chute du Néerlandais dans la surface, Pastore régalait une nouvelle fois le Parc des Princes et offrait un autre caviar, à Draxler, qui ne tremblait pas au moment de convertir son plat du pied (2-1, 40e). Quel retournement de situation ! Après la pause, le PSG maîtrisait toujours les débats. Sauf que Pastore se faisait de plus en plus discret, ce qui avait pour conséquence un jeu francilien beaucoup moins vivant et rythmé. Une baisse de pied dont les Gones, inexistants offensivement après avoir perdu Lacazette sur blessure, ne profitaient pas. Au contraire, Di Maria n'était lui pas loin d'enfoncer définitivement le clou mais le cadre se dérobait sur sa tentative croisée. Malgré les entrées de Ghezzal et Cornet, l'OL n'y arrivait pas et butait sur un bloc défensif adverse parfaitement en place. Se contentant de gérer, Paris manquait une nouvelle fois le coche dans les dernières minutes sur un contre mal exploité pour Lucas. Un raté finalement peu important car avec ce précieux succès, le quadruple champion de France en titre revenait à trois petits points de Monaco. Après le faux-pas de Nice, le duel pour le Graal est bien lancé ! Résultats, classement, buteurs et calendrier de Ligue 1

