Monaco : Jardim affiche sa satisfaction « Par Youcef Touaitia - Le 19/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Large vainqueur de Caen (3-0) ce dimanche pour le compte de la 30e journée de Ligue 1, Monaco a fait un pas de plus vers le titre de champion de France. Heureux, l'entraîneur asémiste Leonardo Jardim n'a pas caché sa satisfaction à l'issue de la rencontre. "Je crois qu'on a fait un match très sérieux, contre une équipe qui est une bonne équipe, même si cette année, elle n'est pas très bien classée. Mais je crois que Monaco était plus fort, a essayé de gagner dès le début, de presser, de faire une grosse première période. Je crois qu'on aurait pu finir la première période avec plus d'un but, a estimé le Portugais en conférence de presse. On est encore entré fort en seconde période et après à 2-0, l'adversaire a eu une petite réaction, mais on a rééquilibré l'équipe avec l'entrée de Bakayoko. On a joué plus en contre-attaque les 15 dernières minutes, et on a marqué le troisième but. Je crois que c'est une victoire méritée." Plus que 8 rencontres à tenir pour l'ASM ! Plus que 8 rencontres à tenir pour l'ASM !

