Caen : P. Garande - "Mbappé nous a tués" « Par Youcef Touaitia - Le 19/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sèchement battu par Monaco (0-3) ce dimanche lors de la 30e journée de Ligue 1, Caen a subi la colère d'un incroyable Kylian Mbappé (18 ans, 22 matchs et 12 buts en L1 cette saison), auteur d'un doublé. L'entraîneur normand Patrice Garande a souligné la superbe prestation du jeune talent et du club princier en général. "On n'a pas mis de folie, on était en dessous du niveau match qu'on a joué à Nice, et contre cette équipe-là, ça ne pardonne pas. Avec un phénomène devant (Mbappé, ndlr), qui à lui tout seul nous a tués, a analysé le technicien caennais en conférence de presse. On savait avant que ce serait très, très compliqué. Pour faire quelque chose contre ce genre d'équipe, il faut faire un gros match, comme on avait fait contre Lyon et avoir un peu de réussite. Aujourd'hui, on n'avait pas tout ça et on a été logiquement battu par une très, très belle équipe." Face à ce Monaco, peu d'équipes en France pourraient s'en sortir avec un autre résultat qu'une défaite. Face à ce Monaco, peu d'équipes en France pourraient s'en sortir avec un autre résultat qu'une défaite.

