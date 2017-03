L1 : Dijon 0-1 St Etienne (fini)

Après un match très pauvre, Saint-Etienne s'est imposé à Dijon (1-0) pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. A noter qu'il s'agit de la 1000e victoire de l'ASSE en L1 !

Avec un rythme très faible en début de partie, les deux équipes se montraient peu dangereuses et enchaînaient les erreurs techniques. Après 15 minutes, les Verts se procuraient une première occasion, mais Reynet sortait bien dans les pieds d'Hamouma. Puis après un contre très mal joué par Sammaritano, les Dijonnais réveillaient enfin cette rencontre avec une tête de Tavares sur le poteau de Ruffier ! Si les Stéphanois maîtrisaient ensuite le ballon jusqu'à la pause, cette domination était totalement stérile malgré une frappe de Pierre-Gabriel repoussée par Reynet...

Au retour des vestiaires, la physionomie de la partie n'évoluait absolument pas avec deux formations peu inspirées. Dans cette seconde période soporifique, les spectateurs étaient contraints de s'enflammer sur une frappe lointaine non cadrée d'Abeid... Puis finalement, Veretout profitait du laxisme de la défense du DFCO pour battre Reynet d'un tir du pointu (0-1, 77e). De quoi enflammer la fin de la partie ? Pas du tout avec une fin de match sans intérêt à l'exception d'une tête non cadrée de Tavares ! Malgré ce triste spectacle, l'ASSE, 7e, réalisait une bonne opération en recollant dans la course à l'Europe. A l'inverse, Dijon, 17e, va nourrir des regrets et reste sous la menace de ses poursuivants...