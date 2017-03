L1 : Caen 0-3 Monaco (fini)

Une nouvelle démonstration pour l'ASM et Mbappé ! Sans forcer, Monaco s'est facilement imposé à Caen (3-0) ce dimanche lors de la 30e journée de Ligue 1.

Habituellement portés vers l'attaque, les Normands campaient d'entrée dans leur moitié de terrain. Une tactique rapidement mise à mal par l'incroyable Mbappé qui trompait Vercoutre après une magnifique action collective avec Jemerson et Germain (0-1, 13e). Un coup de massue pour les hommes de Patrice Garande, contraints de sortir dès lors. Mais sans imagination, ces derniers ne parvenaient pas à bousculer des Asémistes très sereins.

Patients, les joueurs du Rocher prenaient tout leur temps pour construire leurs attaques et n'hésitaient pas à étirer le jeu pour tenter de trouver une nouvelle fois la faille. Mbappé aurait même dû obtenir un penalty pour une faute de Karamoh par derrière mais l'arbitre ne bronchait pas. A côté de la plaque, M. Gautier oubliait de siffler un autre penalty juste avant la pause pour une nouvelle faute très nette sur Lemar, mis à terre par Da Silva. Caen peut s'estimer très chanceux…

Mais au retour des vestiaires, l'homme en noir accordait cette fois-ci un penalty incontestable pour une faute du défenseur caennais sur Mbappé, transformé par Fabinho (0-2, 49). Au fond du trou, le SMC pouvait remercier Adéoti qui annihilait un contre supersonique mené par cinq Monégasques. Dès lors, ces derniers géraient les débats sans se fatiguer et laissaient quelques opportunités à leurs adversaires, dont Yahia, qui chauffait les gants de Subasic de la tête.

Mais comme souvent cette saison, Monaco n'avait aucune pitié pour son adversaire... Parfaitement servi par Moutinho, Mbappé y allait de son doublé d'un coup de tête précis (0-3, 81e). Fabinho, lui aussi, n'était pas loin d'inscrire un autre but mais son plat du pied manquait de précision. Qu'importe, l'ASM a régalé, une fois de plus, et s'envole un peu plus en tête du championnat. Le titre se rapproche...