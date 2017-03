L1 : Caen-Monaco, les compos

A l'occasion de la 30e journée de Ligue 1, Caen reçoit Monaco ce dimanche (15h) au Stade Michel d'Ornano. Pour cette rencontre, l'entraîneur normand Patrice Garande ne peut pas compter sur Delaplace, Malbranque et Bazile, tous à l'infirmerie. Makengo réintègre lui le groupe. En face, le coach asémiste Leonardo Jardim doit composer sans Raggi et Falcao, blessés, tandis que Sidibé est suspendu. Glik est quant à lui de retour dans le groupe et débute la partie. Bernardo Silva et Bakayoko sont sur le banc, Dirar et Moutinho sont titulaires. Voici la composition des deux équipes.

Caen : Vercoutre – Da Silva, Yahia, Ben Youssef – Guilbert, Karamoh, Adéoti, Féret (c), Bessat – Santini, Rodelin.

Monaco : Subasic - Touré, Glik, Jemerson, Mendy - Dirar, Fabinho, Moutinho, Lemar - Mbappé, Germain (c).