PSG : Barton pique Thiago Silva...

A l'occasion de son passage à l'Olympique de Marseille lors de l'exercice 2012-2013, le milieu de terrain Joey Barton (34 ans, 9 matchs et 1 but en Premier League cette saison) avait échangé quelques amabilités avec le défenseur central du Paris Saint-Germain Thiago Silva (32 ans, 22 matchs et 3 buts en L1 cette saison), sous-entendant notamment que le Brésilien était un transsexuel (voir ici). Presque 4 ans plus tard, l'actuel joueur de Burnley ne regrette visiblement pas.

"Quand j’étais à Marseille, on s’est embrouillé avec Thiago Silva, mais, pour moi il n’était pas le meilleur défenseur du monde", a déclaré l'Anglais dans les colonnes du Journal Du Dimanche.

Même maintenant, Barton ne se gêne pas pour piquer le Parisien...