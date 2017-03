OM : Lopez était tout proche de Liverpool... « Par Damien Da Silva - Le 19/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Chouchou des supporters de l'Olympique de Marseille, le milieu de terrain Maxime Lopez (19 ans, 22 matchs et 1 but en L1 cette saison) s'est installé dans l'équipe type de Rudi Garcia lors de cet exercice. Pourtant en 2014, avant de signer son premier contrat professionnel avec le club phocéen, le jeune talent avait été tout proche de partir pour Liverpool. "Je suis resté là-bas trois jours. Ils m'ont dit 'Coutinho, on te voit après lui.' Quand on est jeune, à 16 ans, on s'y voit déjà. Quand je suis rentré, j'étais presque déjà là-bas. Mais j'ai pris la décision, avec ma famille et mes proches, de rester à Marseille", a confié Lopez au micro de Téléfoot. Un choix payant pour le Marseillais, qui connait une belle progression au sein de l'actuel 5e de Ligue 1. Un choix payant pour le Marseillais, qui connait une belle progression au sein de l'actuel 5e de Ligue 1.

