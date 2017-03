Tottenham : Pocchetino veut un Merengue

Profitant des blessures successives de Luka Modric, Toni Kroos et Casemiro depuis le début de la saison, le milieu de terrain Mateo Kovacic (22 ans, 18 matchs et 1 but en Liga cette saison) a énormément joué avec le Real Madrid. Sauf que ses trois partenaires sont désormais de retour et le Croate a repris place sur le banc de touche.

Selon les informations du Daily Mirror, Tottenham souhaiterait profiter de cette situation pour attirer le Merengue dans ses filets. En effet, le profil de l'ancien joueur de l'Inter Milan plairait beaucoup à Mauricio Pochettino, désireux de renforcer son entrejeu. Le média britannique évoque une possible offre de 20 millions d'euros pour convaincre la Maison Blanche.