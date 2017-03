PSG : Emery bel et bien sur la sellette ?

PSG : Emery bel et bien sur la sellett e ? « Par Damien Da Silva - Le 19/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré le discours rassurant du président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi (voir ici), l’humiliation vécue par le club de la capitale face au FC Barcelone (4-0, 1-6) en 8es de finale de la Ligue des Champions a grandement fragilisé le poste d'Unai Emery. En effet, d'après les informations du quotidien L'Equipe, le propriétaire du PSG, l’émir Al-Thani, était furieux après cette déroute, qu'il vivrait encore plus mal que l’élimination en 2016 contre Manchester City (2-2, 0-1) en quarts de la C1. Du coup, le technicien espagnol n'aurait absolument pas l'assurance d'être encore à la tête du champion de France en titre l'an prochain, surtout si Paris ne remporte pas la Ligue 1, la Coupe de France et la Coupe de la Ligue sur cette fin d'exercice. Et même si le PSG s'adjuge tous les titres sur la scène nationale, un scénario à la Laurent Blanc, viré l'été dernier malgré un quadruplé, ne serait pas à écarter...

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+