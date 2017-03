Séville : N'Zonzi OK avec la Juventus ?

Séville : N'Zonzi OK avec la Juventu s ? « Par Youcef Touaitia - Le 19/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Élément essentiel du dispositif de Jorge Sampaoli du côté du FC Séville, le milieu de terrain Steven N'Zonzi (28 ans, 24 matchs et 2 buts en Liga cette saison) pourrait quitter la formation andalouse l'été prochain. Et pour cause, le Français, convoité par Monaco, Arsenal ou encore Manchester City, aurait donné son accord pour rejoindre... la Juventus Turin ! Selon les informations du quotidien AS, l'ancien joueur d'Amiens aurait été séduit par la perspective de rejoindre la Vieille Dame, redevenue une institution majeure sur la scène européenne. Malgré la prolongation de son contrat jusqu'en juin 2020 fin janvier, le natif de Colombes pourrait donc mettre les voiles après seulement deux saisons en Espagne. Il ne reste plus qu'au champion d'Italie de convaincre le triple vainqueur en titre de la Ligue Europa, qui a fixé la clause libératoire du joueur à 40 millions d'euros. Il ne reste plus qu'au champion d'Italie de convaincre le triple vainqueur en titre de la Ligue Europa, qui a fixé la clause libératoire du joueur à 40 millions d'euros.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+